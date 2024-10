Solitek, Sorrentino (NdC): "dal PD una gazzarra inutile" La presidente provinciale di Noi di Centro: vicenda legata al mercato mondiale non alla politica

"Il Partito democratico, con la complice responsabilità politica della minoranza, ha portato ieri in Aula a Benevento solo un'inutile gazzarra per ricavarne un profitto politico-mediatico. Tutti sanno che la mutevolezza delle condizioni di mercato, in un contesto geopolitico estremamente complesso, può comportare problemi negli investimenti, anche quelli annunciati e per capire ciò sarebbe sufficiente un'occhiata alle pagine economiche dei quotidiani".

Così la presidente provinciale di Noi di Centro Marcella Sorrentino che puntualizza "I lituani di Solitek non sono stati un'invenzione di Mastella: hanno firmato un Contratto di sviluppo al Ministero del Made in Italy. Se decidono di non investire perché il mercato legato all'energia solare è dominato dai cinesi, anche con lo strumento del dumping contro il quale sono come noto insufficienti i pannicelli caldi finora adottati dall'Ue, non c'è una promessa disattesa ma un fatto di difficoltà economica legata all'investimento. Il sindaco Mastella ha attivato tutti i canali istituzionali e relazionali di cui è in possesso notoriamente per salvare un investimento importante, ma è evidente che il risultato non può dipendere stavolta solo dalla politica. Resta il fatto che in zona Asi e in città negli anni di Mastella sono arrivati grandi investitori, durante le precedenti stagioni di governo a guida del Pd, cui ha partecipato attivamente anche l'attuale opposizione in città, c'era il vuoto pneumatico, il nulla" conclude Marcella Sorrentino.