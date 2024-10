L’UdC all’attacco della Provincia: il Presidente Lombardi non ha più maggioranza Serve un nuovo Governo multipolare fino alle prossime elezioni

"All’Ente Provinciale di Benevento con l’atto politico di adesione al gruppo di FdI di un ex Consigliere di NdC il Presidente Nino Lombardi è senza la maggioranza consiliare".

Così il Commissario Provinciale UDC Antonio Verga "L’esercizio delle funzioni provinciali relativamente alle scelte politiche, finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse alle attribuzioni di legge non possono essere più gestite da Noi di Centro, il partito di Clemente Mastella che ha eletto il Presidente Lombardi. Si è aperta formalmente una crisi del monocolore di NdC che di fatto non ha più i numeri per governare la Provincia di Benevento. Pertanto nell’esclusivo interesse dei cittadini del Sannio l’UdC chiede che il Presidente Lombardi ne tragga le conseguenze e convochi immediatamente i rappresentanti dei gruppi consiliari per evitare una dannosa paralisi e dia vita ad una nuova maggioranza multipolare in grado di garantire, fino alle prossime elezioni, il Governo della Provincia di Benevento. L’etica politica imporrebbe le immediate dimissioni di Lombardi il quale potrebbe evitare questa scelta solo con un atto di responsabilità, chiarezza e trasparenza, di tentare costruire intorno a sé una maggioranza multipolare, poiché la Provincia, quale ente intermedio, non può più continuare ad essere gestita come è avvenuto fino ad oggi, attraverso scelte politiche ad appannaggio di un solo partito. Occorre evitare decisamente che la Provincia di Benevento commetta gli stessi errori compiuti fino ad oggi dal governo della città di Benevento, sicché per riparare i danni compiuti non basterà il prossimo secolo! È una calamità quindi da evitare con tutte le forze per evitare ulteriori emorragie e proteggere quei cittadini che ancora resistono a vivere nel nostro Sannio".