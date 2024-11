Luca Milano presidente dei medici. Barone (Lega): "Ottima notizia" "Con doti del dottore Milano sono convinto che contribuirà alla risoluzione di tante problematiche”

“Auguri e complimenti all’amico dottore Luca Milano per l’elezione a presidente dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Benevento. Sono sicuro che con la sua capacità e professionalità saprà guidare i medici in un momento molto particolare per l’assistenza sanitaria”.

Così Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier. “Il Sannio da tempo soffre per un’assistenza sanitaria, in particolare ospedaliera, che non soddisfa certo i cittadini-pazienti, senza dimenticare che in tanti comuni della provincia sono andati in pensione i medici di base storici e non sono stati sostituiti. Per cui il comparto vive un momento molto complicato ma conoscendo le doti del dottore Milano sono convinto che contribuirà alla risoluzione di tante problematiche”, conclude Barone.