Ferrovia Benevento-Cancello "ennesimo rinvio: una vergogna senza precedenti" Antonio Mauro (Forza Italia): penalizzati da una Regione Campania sorda e incapace

“L’allungamento dei tempi per la riapertura della ferrovia Benevento-Cancello via Valle Caudina è una vergogna senza precedenti”, lo dichiara Antonio Mauro Commissario Cittadino di Forza Italia a Bucciano. “È ormai evidente che il sistema politico regionale guidato da De Luca relega i nostri territori in secondo piano rispetto ad altre aree. È un disastro per viaggiatori e pendolari, che hanno bisogno di trasporti efficienti, e per gli studenti, che da anni attendono il ripristino di questa infrastruttura fondamentale,” prosegue Mauro. “Forza Italia è al fianco di qualsiasi comitato di cittadini che sollevi questo problema, comprendendo appieno le ragioni di chi è penalizzato da una Regione Campania sorda e incapace di una seria programmazione dei trasporti. Il Sannio continua ad avere servizi da terzo mondo: le aree interne sono trattate come zone ‘di serie B’. Invece di dedicarsi a leggi ad personam per garantirsi un terzo mandato, De Luca pensi a fare il suo dovere e a governare. Lanciamo un nuovo e urgente appello alla Regione Campania affinché metta fine a questa snervante attesa e fornisca una risposta chiara e definitiva sui tempi di riapertura della linea. Come Forza Italia, siamo pronti a nuove iniziative per tenere alta l’attenzione su questo tema e sostenere i cittadini di un territorio che merita ben altro trattamento”, conclude Antonio Mauro.