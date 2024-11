PS Sant’Agata de’ Goti: "Convenzione con la Federico II unica via percorribile" Il deputato Francesco Rubano (Forza Italia): “La disponibilità dei medici allunga i tempi"

“Sono in costante contatto con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio, Maria Morgante, per aggiornamenti sul pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti. Mi ha informato che i medici idonei a seguito del recente concorso saranno disponibili a partire da gennaio e marzo 2025, tempistiche che appaiono troppo lunghe per assicurare un servizio di assistenza sanitaria completo e continuativo”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia.

“Per ovviare a questa carenza e favorire nuove assunzioni, il Direttore Morgante ha espresso l’intenzione di coinvolgere, tramite una convenzione con l’Università Federico II di Napoli, come avevo proposto in una missiva indirizzata, lo scorso giugno, al Governatore De Luca. Insieme al Segretario regionale Fulvio Martusciello, incontrerò il Rettore per incoraggiare le candidature al concorso, coinvolgendo, se necessario, anche il Ministro dell’Università Bernini”.

“Questa appare essere l’unica strada percorribile. Lotterò fino in fondo affinché i sanniti possano contare su un pronto soccorso attivo anche durante la notte. Ringrazio la dott.ssa Morgante per la serietà dimostrata. Attiverò tutte le mie relazioni istituzionali affinché questo obiettivo diventi realtà il prima possibile,” conclude Rubano.