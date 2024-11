San Giorgio del Sannio: si rafforza la squadra della Lega L'imput: rilanciare l’economia e la produzione, soprattutto nel campo agricolo e nella sua filiera

Si rafforza la squadra della Lega a San Giorgio del Sannio: il neo commissario Attilio Petrillo, già segretario provinciale della CISL, ha nominato delegato del movimento giovanile della città Giovanni Bocchini. Unitamente al coordinatore provinciale della Lega Luigi Bocchino, al responsabile del Medio Calore Maurizio Liviero e quello organizzativo Sandro Chiavelli, nelle prossime settimane la Lega farà il debutto a San Giorgio del Sannio con una manifestazione pubblica alla presenza del coordinatore regionale On.le Giampiero Zinzi, e dei consiglieri regionali: nell’occasione sarà presente anche l’On.le Sabrina Bocchino, già consigliere regionale dell’Abruzzo ed attualmente vice coordinatore regionale, legata a San Giorgio da vincoli familiari.

“La Lega è per il rilancio dell’economia e della produzione, soprattutto nel campo agricolo e relativa filiera, dell’intera area del Medio Calore di cui San Giorgio del Sannio deve tornare ad essere capofila e protagonista. All’uopo si fanno voti al Sindaco di San Giorgio del Sannio per una ridefinizione, previo necessario completamento, delle funzioni del complesso dell’ex agenzia dei tabacchi di San Giorgio del Sannio, e dell’area ex Fiera, strutture imponenti che per il passato hanno costituito nel settore agro-alimentare e commerciale il fiore all’occhiello del Sannio, in particolare nel campo della tabacchicoltura, con una notevole presenza di forza lavoro. La Lega è altresì impegnata a difendere a San Giorgio del Sannio, come altrove nel Sannio, la rete sanitaria attualmente esistente che non può essere smantellata sulle logiche normative a discapito dei cittadini dell’intero comprensorio: così come va rafforzata una politica di incentivazione a livello scolastico per salvaguardare il glorioso Liceo Classico “Virgilio” che nel passato ha formato intere generazioni di studenti sangiorgesi”.