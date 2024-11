Dissesto, l'opposizione interroga l'amministrazione Chiedono chiarimenti Fioretti, De Longis, De Lorenzo, Farese e Varricchio

"A che punto siamo con la chiusura del dissesto?" È la domanda che si pone il Capogruppo del PD Floriana Fioretti (prima firmataria ) insieme ai consiglieri comunali De Longis, De Lorenzo, Farese e Varricchio.

"E proprio per aver risposte certe a questa domanda hanno interrogato l'assessore al Bilancio Serluca, a distanza di un anno dalla richiesta di consiglio comunale sul medesimo argomento.

Ci sono creditori, professionisti, imprese, cittadini che attendono da anni di ricevere quanto dovuto in una condizione già estremamente complicata per l' economia cittadina e costretti a subire una pressione fiscale ai massimi livelli.

È importante sapere dunque quante delle 2004 istanze di ammissione alla massa passiva (di cui 1750 relativi ai creditori ordinari, 209 relativi ai creditori privilegiati e 45 relativi ai fondi vincolati) siano state evase. E' importante conoscere i tempi di chiusura di un dissesto aperto ormai da 7 anni.

Auspichiamo efficienza e celerità nella soddisfazione dei creditori inseriti nella massa passiva: dovrebbe essere questo uno degli obiettivi primari di un dissesto.

Dal canto nostro continueremo nell'azione di vigilanza e controllo delle casse comunali dell'ente, nell'esclusivo interesse della città di Benevento".