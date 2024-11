Coletta (Fi): "Sburocratizzare e semplificare, tra le priorità di Forza Italia "Semplificare la vita alle imprese serve a tutti, anche e soprattutto ai cittadini"

“Pochi giorni fa la Ministra per le Riforme Elisabetta Casellati ha ribadito l’importanza del grande progetto di semplificazione normativa e di lotta alla burocrazia che il suo dicastero sta portando avanti per sbloccare il potenziale di settori cruciali per la nostra economia e le imprese e facilitare anche il cittadino nei suoi adempimenti quotidiani".

Così Nicoletta Coletta, Presidente del Consiglio Comunale di Castelvenere, iscritta a Forza Italia che rimarca: "Meno burocrazia e più semplificazione delle procedure amministrative con un cambio di approccio e di prospettiva sono le priorità di Forza Italia. Semplificare la vita alle imprese serve a tutti, anche e soprattutto ai cittadini. Meno burocrazia puó convincere le imprese, che vogliono investire, ad ampliare la propria attività in Italia. Dobbiamo continuare a sostenere l'azione del governo per sburocratizzare l'Italia e riformare norme che fino ad oggi hanno frenato il nostro Paese”.