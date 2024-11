Dissesto idrogeologico, nel Sannio risorse per Sant'Agata e Baselice Barone (Lega): grazie al viceministro Gava

“L’impegno del governo di centrodestra e della Lega per la Campania è continuo e costante. L’annuncio del viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava dell’arrivo di oltre 60 milioni di euro in Campania contro il dissesto idrogeologico è sicuramente un’ottima notizia”.

A dirlo è Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier. “Sono risorse utilissime a mettere in sicurezza territori e comunità”, aggiunge Barone che cita le due opere finanziate nel Sannio: “7,9 milioni di euro per il recupero e il consolidamento del centro storico di Sant'Agata De' Goti; 3,5 milioni di euro per interventi di sistemazione idrogeologica a Baselice”.