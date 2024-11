"Inaugurazione sede NdC, segno di vitalità e dinamismo" I Sindaci Moiano, Colle Sannita e Castelpagano

"L'inaugurazione della sede di NdC, a viale Atlantici, ha rappresentato uno straordinario segno di dinamismo e vitalità della nostra comunità politica. Abbiamo uno spazio di discussione, confronto e condivisione e lo abiteremo con passione. Per motivi personali e impegni precedentemente assunti, non abbiamo potuto prendere parte al momento inaugurale, tuttavia è intatta la nostra adesione convinta al progetto politico guidato sapientemente dal nostro leader Clemente Mastella", lo scrivono in una nota congiunta i sindaci di Moiano Giacomo Buonanno, di Colle Sannita Michele Iapozzuto e di Castelpagano Giuseppe Bozzuto .