Qualità della vita: "Benevento peggiora e arretra di sette posizioni" La Lega incalza sui risultati della classifica di Italia Oggi

“I risultati dell’Indagine sulla qualità della vita di ItaliaOggi – Ital Communications evidenziano un dato preoccupante per Benevento: è l’unica provincia della Campania ad arretrare nella classifica finale: da 76esima nel 2023 a 83esima nel 2024”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier, che commenta l’indagine, giunta alla 26esima edizione, sulla qualità della vita delle province italiane condotta da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. “Avellino è passata da 83esima a 82esima, superando Benevento, Salerno da 86esima a 85esima, Caserta da 94esima a 88esima, Napoli da 99esima a 95esima. Insomma abbiamo una Campania che malgrado i proclami di De Luca, dei suoi alleati e della sinistra purtroppo naviga ancora nelle retrovie della classifica nazionale per la qualità della vita”, afferma ancora Barone che conclude: “Ci sono anche alcune positività nelle classifiche su tematiche specifiche ma è ovvio che il risultato finale, malgrado il miglioramento di alcune province campane, è ancora molto negativo".