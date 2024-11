Cataudo (FI): Partito cresce alle regionali: un successo del messaggio moderato "Certi che il progetto politico sia la strada giusta per il futuro anche in Campania e nel Sannio"

“Forza Italia cresce e si consolida nelle recenti elezioni regionali in Umbria ed Emilia Romagna, confermandosi una forza moderata e pragmatica all’interno del centrodestra”.

È quanto dichiara Claudio Cataudo, Vice Segretario Provinciale di Forza Italia, commentando i risultati elettorali.

“La capacità del nostro partito di interpretare le esigenze dei territori, come dimostra il costante impegno dell’on. Fulvio Martusciello, e la selezione della classe dirigente sono la chiave del consenso crescente. Lavoriamo per un centrodestra che sappia offrire risposte concrete a cittadini, famiglie, imprese e giovani, rappresentando un punto di riferimento stabile per chi crede nei valori oggi portati avanti con determinazione dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani.”

Cataudo sottolinea inoltre come Forza Italia stia intercettando un’ampia fascia di elettorato moderato. “In alcune aree ci attestiamo tra il 15% e il 20% dei consensi. Questo risultato ci spinge a continuare il percorso avviato, certi che il nostro progetto politico sia la strada giusta per il futuro anche in Campania e nel Sannio”.