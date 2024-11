Sp103, Fuschini: "Condizioni peggiorate, rischi per la sicurezza" La sollecitazione del consigliere provinciale di Forza Italia all'amministrazione

“La situazione della Strada Provinciale 103 è diventata insostenibile. Nonostante le ripetute segnalazioni alla polizia provinciale e al settore viabilità della Provincia di Benevento, non sono stati attuati gli interventi richiesti, e le condizioni continuano a peggiorare,” dichiara Vincenzo Fuschini, consigliere provinciale e vicesindaco di Telese Terme con delega alla Protezione Civile. “La strada è un’arteria fondamentale per il nostro territorio, con oltre 6.000 passaggi giornalieri anche nei periodi di minor traffico. Oggi, però, rappresenta un grave rischio per la sicurezza degli utenti. Detriti, massi caduti dai camion del cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Napoli-Bari e un manto stradale completamente dissestato rendono la SP103 impraticabile e pericolosa,” prosegue Fuschini. “Non possiamo più tollerare l’inerzia degli uffici provinciali. Mi sono rivolto direttamente al Prefetto di Benevento, Sua Eccellenza Raffaela Moscarella, affinché intervenga con autorevolezza per sbloccare questa situazione critica e garantire la sicurezza dei cittadini,” conclude il consigliere. Fuschini ha evidenziato come il mancato intervento sulla SP103, aggravato dalle recenti avversità meteo, abbia reso ancora più precaria la percorribilità della strada. La situazione è ulteriormente complicata dalla totale assenza di manutenzione delle cunette stradali, che ha causato allagamenti alle abitazioni circostanti, segnalati più volte senza alcun riscontro. Nella sua comunicazione al Prefetto, il consigliere ha riportato anche i contenuti della PEC inviata il 18 ottobre scorso agli uffici della Polizia Provinciale di Benevento, in cui si chiedeva: • Verifica della conformità degli accessi al cantiere con le normative stradali. • Controlli sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei mezzi d’opera. • Un report dettagliato sugli interventi già effettuati o programmati per mitigare i disagi. “Mi auguro che l’intervento del Prefetto possa finalmente indurre la Provincia a intervenire, prima che si verifichino incidenti gravi o ulteriori danni,” ha concluso Fuschini.