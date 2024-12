Il Pd di Benevento all’Agorà delle Donne: sostegno concreto per le vittime Razzano: "occasioni preziose per raccogliere istanze e progettare soluzioni concrete"

Ieri, presso la Sala Goccioloni di Telese Terme, il Partito Democratico di Benevento ha preso parte all’Agorà delle Donne, un’iniziativa promossa dall’associazione L.E.I. e dalla cooperativa sociale Social Lab76. L’evento, organizzato nel mese dedicato alla lotta contro la violenza di genere, ha offerto uno spazio di confronto e approfondimento sulle tematiche legate alle donne vittime di violenza.

La rete L.E.I. (Libertà, Emancipazione, Indipendenza) ha messo in campo, con l’esperienza di tutte le sue collaboratrici, una vera e propria Agorà, chiedendo a tutte le realtà presenti, agli amministratori in particolare, di rafforzare e aprire a nuove proposte che vadano a sostenere il percorso delle donne che scelgono di denunciare e che intraprendono la strada dell'indipendenza.

Il Partito Democratico sannita ha partecipato con una delegazione composta dalla Presidente Rosa Razzano, dalla Vice Segretaria Giovanna Petrillo , dalla componente della direzione nazionale Antonella Pepe e dalle esponenti della segreteria provinciale Alessia Sarno, Anna Mazzone e Filomena Di Mezza.

"Questi incontri – ha sottolineato Rosa Razzano – sono occasioni preziose per raccogliere istanze e progettare soluzioni concrete. L’impegno del Partito Democratico è quello di portare queste istanze emerse dall’assemblea, all’attenzione di tutti i suoi amministratori e consiglieri presenti nei vari comuni della provincia, promuovendo la possibile applicazione di tali proposte".

Il Partito Democratico di Benevento continuerà ad essere presente e a lavorare in sinergia con le realtà associative per affrontare con determinazione la lotta alla violenza di genere.