Atti consiliari, riunione al Comune: riassetto funzionale Segreteria generale In vista del consiglio comunale fissato per sabato

Si è svolta, nel pomeriggio odierno, una riunione cui hanno preso parte il sindaco Clemente Mastella, il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessore alle Finanze Mariacarmela Serluca, il presidente del Consiglio comunale Renato Parente e il segretario generale Riccardo Feola.

Il Sindaco ha sollecitato al segretario generale un riassetto organizzativo e una rimodulazione funzionale della Segreteria generale, ottenendo la piena disponibilità del segretario Feola ad operare in questo senso e ad adottare i conseguenti provvedimenti al fine di migliorare l’efficienza della struttura.

Circa gli atti amministrativi che saranno oggetto della imminente seduta di Consiglio comunale, il segretario comunale si è assunto la piena responsabilità della mancata ratifica del provvedimento di variazione di bilancio adottato dall’organo esecutivo il 19 settembre.

In tale senso e allo scopo di evitare l’insorgere di ogni sorta di contrattempo giuridico-finanziario all’Ente, si agirà secondo i dettami dell’articolo 175 comma 5 del Testo unico Enti locali. Nel contempo, lo stesso segretario generale trasmetterà ai consiglieri una nota, con allegata documentazione tecnica, per certificare la completa legittimità degli atti che saranno oggetto di ratifica nel corso della seduta di Consiglio comunale in agenda per sabato prossimo 7 dicembre 2024.