"Terrae è un modo di intendere la politica come servizio per il territorio" Angelo Piazza (Forza Italia) sull'iniziativa di Rubano

“Il successo riscontrato nel primo incontro di ‘Terrae’, il progetto lanciato dall'Onorevole Francesco Maria Rubano, inaugurato lo scorso venerdì nei comuni dell'Alto Tammaro, ma che presto toccherà tutte le realtà della provincia Beneventana, ben rappresenta quel sentimento di partecipazione che per anni ha guidato la politica vera, quella dei territori, ma che negli ultimi tempi ha vissuto un vero e proprio vuoto che ha allontanato e disilluso intere generazioni”. Così Angelo Piazza, Responsabile Provinciale delle Politiche Giovanili di Forza Italia. “Terrae rappresenta una visione, un modo di intendere l'impegno politico come servizio nei confronti di un territorio così complesso come quello sannita. Terrae – continua Piazza - non é la solita passerella a favor di telecamere, come si é visto troppo spesso in passato, ma un modo per avvicinare le reali esigenze dei cittadini agli ambienti parlamentari, cuore pulsante dell'Italia e del Sannio che sarà. É solo tramite questi appuntamenti che la politica, spesso percepita come lontana e distante, si fa più vicina e a portata di cittadino”. Afferma ancora Angelo Piazza: “Questa sensibilità e questo legame così forte con il territorio, ancora una volta sentimenti evidenti nell'azione dell'On. Rubano, rappresentano un'occasione per l'intero Sannio, al di là delle singole tessere di partito. Con questo spirito, e con la medesima visione prendo atto e ringrazio l'On. Francesco Rubano per lo spazio riservato in questa bellissima occasione di condivisione e partecipazione, anche alla parte più giovane del partito, - conclude - sempre attenta e riserva di idee e proposte, resa ancora una volta, protagonista sui propri territori”.