Centro Servizi Territoriali: deliberato lo scioglimento Riunione questo pomeriggio nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori

L’Assemblea dei Soci del Centro Servizi Territoriali, riunita nel pomeriggio nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, ha deliberato la messa in liquidazione e scioglimento del Consorzio fra Enti Locali sanniti costituito nel novembre del 2006. All’Assemblea erano presenti 28 Sindaci o loro delegati.

La seduta è stata presieduta da Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ente che detiene il 31%, delle quote, con l’assistenza del Segretario Generale Maria Antonietta Iacobellis.

La messa in liquidazione del CST era inevitabile dopo la mancata approvazione nel settembre scorso dei Bilanci societari a far data dal 2021.

Una Commissione di liquidazione, composta: per la Provincia da Nicola Boccalone, che interverrà a titolo gratuito, e da Fabrizio Russo, per l’Ordine dei Commercialisti, e da Stefania Pavone, per l’Ordine degli Avvocati, che eserciteranno la funzione al minimo tariffario, provvederà agli adempimenti conseguenti la decisione assunta dall’Assemblea.

Il Presidente della Provincia ha comunicato nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente Provincia, già approvato, è stato previsto che, qualora ne sussistano i requisiti, l’unica unità di personale dipendente del CST sarà assorbita negli organici dell’Ente.