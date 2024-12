Parco nazionale del Matese: il senatore Matera incontra i sindaci A gennaio appuntamento in Ministero

“Nella giornata di ieri, 11 dicembre 2024, come già preannunciato, ho promosso, insieme all'onorevole Marco Cerreto ed al Senatore molisano Costanzo Della Porta, un importante incontro con gli uffici del Sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro, delegato ai parchi, e con numerosi sindaci dei Comuni interessati dal Parco nazionale del Matese”. Lo fa presente con una nota stampa il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera.

All’appuntamento sono stati presenti sindaci del versante casertano e molisano del Matese nonchè i sindaci sanniti Luigino Ciarlo (Morcone), Raffaele Di Lonardo (Guardia Sanframondi) e Luca Apollonio (Sassinoro), oltre ad Agostino Navarra, attuale presidente del Parco Regionale del Matese".

"Come già sottolineato nei giorni scorsi - prosegue Matera - l’obiettivo dell’incontro è stato quello di promuovere un dialogo costruttivo tra le Istituzioni e le comunità locali, ascoltando le istanze del territorio per giungere finalmente alla definitiva istituzione del Parco nazionale in tempi rapidi. Si è trattato di un momento di confronto fondamentale per continuare su un percorso condiviso che risponda alle esigenze delle comunità interessate.

L’incontro si è concluso con la decisione di fissare un nuovo appuntamento presso il Ministero dell’Ambiente, a Roma, nel mese di Gennaio 2025, per proseguire il dialogo con il sottosegretario Barbaro, per acquisire eventuali rilievi e considerazioni dei Comuni e definire i passaggi successivi verso l’istituzione del Parco. Continueremo a lavorare - conclude - con impegno per raggiungere questo traguardo cruciale che rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio e per l’intera Comunità.”