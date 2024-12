Manovra: Rubano, bene stanziamenti per diga Campolattaro Il deputato di Forza Italia: 36 milioni di euro stanziati nella Legge di Bilancio

“Accolgo con grande soddisfazione l'annuncio dei 36 milioni di euro stanziati nella Legge di Bilancio per la realizzazione dei lavori alla Diga di Campolattaro, un'infrastruttura fondamentale per il territorio campano e per l'intero Mezzogiorno".

Così il deputato di Forza Italia e vice segretario regionale della Campania Francesco Maria Rubano che spiega: "Un’opera che sto seguendo personalmente insieme al Sottosegretario al MIT, il deputato azzurro Tullio Ferrante, che ringrazio per la grande attenzione. Questo importante investimento rappresenta non solo una risposta concreta alle esigenze di gestione e regolazione delle risorse idriche, ma anche un'opportunità per stimolare lo sviluppo economico e occupazionale del territorio. È una dimostrazione tangibile dell’impegno del governo verso il Mezzogiorno e il territorio della provincia di Benevento”.