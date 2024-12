Ferrovia Cancello-Benevento: Forza Italia "ritardi inaccettabili" Falco: Regione ed EAV diano priorità ai lavori

“Faccio anche mie le preoccupazioni del Presidente della Città Caudina e Sindaco di Arpaia, Pasquale Fucci che a nome dei 13 Comuni ha inviato una missiva al Presidente di EAV De Gregorio dove ha evidenziato che i lavori di completamento della ferrovia Cancello-Benevento stanno proseguendo molto lentamente per cui ancora non è possibile trasferire i treni nei capannoni della Stazione Appia di Benevento”. Così Antonio Falco Coordinatore di Forza Italia Valle Caudina. “Tutto ciò - continua Falco - è propedeutico per l’avvio dell’esercizio provvisorio della linea in vista della riapertura fissata metà del 2025. Pertanto il mio auspicio è che questi lavori diventino priorità assoluta della Regione Campania e dell’Eav perché siamo stanchi dei soliti annunci che poi diventano solite bugie da campagna elettorale”.