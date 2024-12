"Con Tajani un anno di grandi traguardi e attenzione al Sannio" Ambrosone, del comitato provinciale di Forza Italia, traccia il bilancio

“Un anno di grandi traguardi per Forza Italia. Grazie alla guida autorevole di Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e leader più amato dagli italiani, al costante impegno di Fulvio Martusciello, leader di Forza Italia in Campania e capogruppo degli europarlamentari azzurri, e di Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale del partito, Forza Italia ha saputo non solo consolidare il proprio ruolo di garanzia per il Paese, ma anche dare risposte concrete al territorio sannita. Gli interventi del governo e l’attenzione riservata al Sannio si sono tradotti in importanti finanziamenti destinati allo sviluppo dei comuni sanniti. Misure che rafforzano il tessuto economico e sociale di un’area interna trascurata dal governo regionale. L’azione responsabile del nostro partito ha permesso di affrontare le sfide in settori cruciali come economia, lavoro, sanità, ambiente e diritti, confermando ancora una volta la fiducia degli italiani e dei campani nel nostro operato”, così Nico Ambrosone, consigliere comunale di Montesarchio e componente del comitato provinciale di FI.