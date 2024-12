Furti, Mastella: "No a fai da te: cooperare con la polizia" "No a tentazioni pericolose: sollecitati interventi a tutela di chi è più a rischio"

"Ho letto con l'attenzione che merita la lettera del consigliere comunale di maggioranza Marcello Palladino. Condivido perfettamente la preoccupazione e il timore che le festività di fine anno, con il complessivo incremento della mobilità e degli spostamenti, possano ingenerare rischi di escalation di incursioni predatorie nelle abitazioni.

Nonostante indici statistici sulla criminalità mostrino dati assai migliori di altri territori, la vastità del territorio, ricco di contrade e aree rurali non densamente popolate, espone la città a pericoli oggettivi circa un reato, particolarmente odioso, come quello dei furti in casa. Inoltre la dimensione dei problemi sociali, negli ultimi anni acuiti da una forte spirale inflattiva, non aiuta certo a mitigare tali fenomeni.

La questione è all'attenzione delle forze di polizia, che ringrazio per il prezioso lavoro di deterrenza che tra tante difficoltà svolgono. Ho sollecitato personalmente interventi mirati a tutela, in particolare, delle aree rurali della città e delle famiglie che vivono in zone decentrate e perciò potenzialmente più esposte al rischio-furti. Concordo integralmente con Marcello Palladino sulla necessità di collaborare attivamente con le forze dell'ordine: ogni movimento sospetto va segnalato. Mai cedere a inutili e deleterie tentazioni fai-da-te, né ad allarmismi, ma cooperare intelligentemente con le forze di polizia", conclude il Sindaco Mastella.