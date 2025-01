Crisi alla Provincia: Ruggiero PD "Serve un cambio di passo" L'analisi del consigliere provinciale e sindaco di Foiano

La crisi della provincia al centro della riflessione che il consigliere regionale del partito democratico e sindaco di Foiano Valfortore, Giuseppe Ruggiero affida ai social.

“Alla Rocca dei Rettori il presidente Lombardi non ha più maggioranza – esordisce Ruggiero – e la legge Delrio non permette la sfiducia in quanto il presidente è eletto in una competizione separata rispetto al consiglio. Di fatto però i provvedimenti non possono essere approvati come è accaduto nell'ultimo consiglio (ndr 31 dicembre) riguardo al documento unico di programmazione propedeutico al bilancio. Un impasse che produrrà inevitabilmente effetti negativi”.

E poi aggiunge “La norma Delrio, purtroppo, mortifica il consiglio. Occorrerebbe un cambiamento e far tornare al voto i cittadini. Per ora, però, alla Rocca c'è bisogno di un ragionamento condiviso fondamentale a 'coabitare' in quest'ultimo anno che ci separa dal rinnovo del consiglio e del presidente. Serve – incalza – un ragionamento di equilibrio per dare pari dignità ai consiglieri per far si che le scelte passino davvero in consiglio provinciale”.

Sollecita dunque un cambio di passo e non manca l'affondo a Mastella chiedendo che si lascino fuori dalla Rocca altre influenze.