Barone (Lega): per ospedale Sant'Agata indennizzi al personale La sollecitazione del responsabile regionale Enti Locali della Lega

“Se si vuole aprire per davvero l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, al di là delle tante chiacchiere finora fatte, bisogna prevedere, e questo è competenza della Regione Campania, un’indennità specifica, come si fa in molte regioni per le aree disagiate o le isole, per i medici che accettano di lavorare presso il nosocomio Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Diversamente si perde solo tempo e l’obiettivo non sarà mai raggiunto con continue prese in giro ai cittadini”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega che annuncia un’iniziativa del partito sull’argomento. “L’apertura dell’ospedale di Sant’Agata è strategica per il territorio e come Lega faremo di tutto affinché ciò avvenga perché è assurdo spendere decine di milioni di euro per realizzare e allestire la struttura e poi non farla funzionare adeguatamente o addirittura con un pronto soccorso ad ore. È inconcepibile che finora nonostante incontri, riunioni e proteste, dalla Regione e dall’azienda ospedaliera nulla di concreto è stato fatto”, rincara il dirigente della Lega che aggiunge: “Purtroppo manca la volontà di rendere per davvero funzionale l’ospedale di Sant’Agata che non solo garantirebbe l’assistenza ospedaliera e di emergenza ad un’area vasta al confine con le province di Caserta e Avellino ma alleggerirebbe anche il flusso verso il pronto soccorso del San Pio di Benevento oramai quotidianamente congestionato”, prosegue ancora Barone che continua: “Si taglino i tanti sprechi e si utilizzino le risorse per aprire l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. Si prenda esempio dal Veneto che ha approvato un piano specifico per la carenza del personale sanitario e per le aree disagiate o anche dalla Toscana che ha bandito una procedura concorsuale, unica sul piano nazionale, per assumere medici negli ospedali delle isole, delle zone montane e delle aree interne. Chi immagina di poter assumere personale per Sant’Agata proveniente dalle aree metropolitane senza benefit economici, percorsi di carriera e occasioni di professionalizzazione e formazione, è fuori tempo e da ogni logica e non vuole risolvere il problema”, afferma ancora Barone che conclude: “La Regione deve varare una norma specifica per l'assistenza ospedaliera e sanitaria delle aree interne della Campania altrimenti sarà sempre più difficile garantirla. Si bandiscano concorsi specifici per Sant’Agata con indennizzi ad hoc, soltanto così i giovani medici parteciperanno”, conclude il dirigente della Lega.