SP 112, Izzo (Forza Italia): "Interventi non più prorogabili" Bene l’interrogazione di Fuschini

“Accogliamo con favore l’interrogazione presentata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, Vincenzo Fuschini, e indirizzata al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, sulle gravi condizioni di dissesto della strada provinciale SP 112, che collega Sant’Agata de’ Goti e Durazzano. Questa arteria continua a appresentare un pericolo per la sicurezza degli utenti e richiede interventi urgenti. Da tempo, Forza Italia ha acceso i riflettori su questa problematica. L’on. Francesco Maria Rubano, parlamentare e segretario provinciale di Forza Italia, si è più volte mobilitato per sollecitare interventi strutturali, arrivando a interrogare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e a richiamare l’attenzione della Regione Campania sui criteri di finanziamento per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Nonostante i numerosi appelli e l’attivazione di un Protocollo d’Intesa nel febbraio 2023, la situazione resta critica e la Provincia continua a mostrarsi inadempiente. Ringraziamo il nostro capogruppo Fuschini per aver riportato all’attenzione delle istituzioni questa emergenza, richiedendo interventi di somma urgenza e un chiaro aggiornamento sullo stato progettuale. La sicurezza delle nostre strade resta una priorità da affrontare con urgenza”. Così Nicola Izzo, consigliere comunale di Sant’Agata dè Goti e Dirigente locale di Forza Italia.