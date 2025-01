Sanità a Benevento: il Movimento 5 Stelle denuncia criticità Costituito un gruppo di lavoro che incontrerà il direttore del San Pio

"Alla luce delle annose problematiche che attanagliano l’Ospedale San Pio di Benevento, a cominciare dall’inefficienza del Pronto Soccorso per proseguire con la sempre più evidente riduzione delle prestazioni e dei servizi offerti", il Movimento 5 Stelle ha costituito un gruppo di lavoro che nei prossimi giorni incontrerà il Direttore Generale dell’Ospedale, le associazioni degli utenti, i sindacati e gli operatori sanitari. L’obiettivo è quello di segnalare e affrontare efficacemente le numerose criticità.



"La salute di una comunità, infatti dipende dalla qualità del servizio sanitario, e l’inefficienza di quello di Benevento non deve essere sottovalutata. È necessario un intervento immediato per migliorare le strutture e aumentare il numero di professionisti della salute, onde evitare i gravi problemi di malasanità, specialmente nel pronto soccorso e nei reparti per pazienti cronici.

È fondamentale prendere innanzitutto coscienza di questa situazione per garantire cure adeguate e tempestive a chi ne ha bisogno. La salute è un diritto di tutti, e ogni sforzo deve essere fatto per proteggere questo diritto. La comunità merita un servizio sanitario che funzioni, e il cambiamento deve iniziare ora.



Il servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Benevento è oggetto, frequentemente, di proteste che riguardano soprattutto l’affollamento e la lunga durata della degenza. In genere le polemiche che divampano a mezzo stampa si esauriscono in pochi giorni senza il dovuto approfondimento sulle ragioni che determinano le criticità di quel servizio sanitario essenziale. Non c’è dubbio che incida innanzitutto la carenza di spazi adeguati anche per la degenza breve in attesa di ricovero nei reparti di cura. Questo problema potrebbe essere risolto in parte con l’ampliamento in corso dei locali del padiglione Moscati che però sicuramente non saranno disponibili nei prossimi sei mesi come stabilito dal contratto con la ditta esecutrice dei lavori. Il Bilancio approvato dalla Direzione Generale prevede anche l’acquisto di nuove attrezzature ed apparecchiature per potenziare il servizio ma non sono chiari i tempi della fornitura?

Ci sono, inoltre, problemi organizzativi relativi alla assegnazione del personale insufficiente rispetto al numero di accessi".