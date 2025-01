Tariffe Tari e Bilancio di previsione: in Aula lunedì 20 gennaio Consiglio comunale a Benevento

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per lunedì 20 gennaio, con inizio alle ore 9:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1) Approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2025; 2) Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) 2025-2027 e relativi allegati; 3) Approvazione dello Schema del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'articolo 174 del Decreto Legislativo numero 267/2000, degli articoli 11 e 18bis e del paragrafo 9.3.1. allegato 4/1 del Decreto Legislativo 118/2011.