Rifiuti, ambiente e Piazza Duomo: è scontro in consiglio Approvate le nuove tariffe Tari: sgravi di oltre il 17% per le utenze commerciali di vicinato

Un momento di raccoglimento per ricordare il consigliere comunale Peppe Zollo, prematuramente scomparso qualche giorno fa ha aperto il consiglio comunale di questa mattina. A lui ha dedicato un pensiero commosso il sindaco Clemente Mastella. E poi ne ha tracciato il ricordo anche il consigliere Luigi Diego Perifano.

In agenda per il primo consiglio del 2025 i cotemi delle tariffe tari, del Dup e del bilancio di previsione 2025/2027.

Approvato con 19 voti favorevoli (8 astenuti) il primo punto all'ordine del giorno sulle tariffe Tari per l'anno 2025 su cui ha relazionato l'assessore Maria Carmela Serluca.

Per il 2025 le tariffe restano sostanziale uguali, anzi c'è una leggera riduzione. “Un segnale positivo – secondo Serluca – ottenuto grazie all'impegno nella lotta all'evasione”.

Grazie invece ad “una serie di crediti d'imposta, di cui l'Asia ha usufruito, sono stati retrocessi all'amministrazione comunale circa 500mila euro”, fondi con cui si è potuto operare un importante sgravio Tari, destinato alle utenze non domestiche, in particolare al commercio dei vicinati. Una riduzione della tariffa del 17.3%.

La tariffa, inoltre, sarà spalmata in 5 rate.

Lunga e concitata, invece, la discussione sul Documento Unico di Programmazione (Dup) 2025-2027, approvato con 18 voti favorevoli e 5 contrari.

Le criticità rilevate con numerosi emendamenti (di cui uno solo ha trovato l'approvazione) e nella discussione dall'opposizione hanno riguardato in particolare le politiche sull'ambiente e il nodo per il rifacimento di Piazza Duomo – Piazza Orsini e Malies.

Con venti voti favorevoli e due contrari il Consiglio comunale ha approvato, infine, lo schema del Bilancio di Previsione 2025-2027.