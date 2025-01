Consiglieri FdI e Fi preparano mozione di sfiducia per Presidente Provincia Hanno hanno depositato in provincia una “Interpellanza urgente"

I 4 consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno depositato in provincia di Benevento una “Interpellanza urgente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale di Benevento”.

Lo comunicano congiuntamente Mauriello, Agostinelli, Fuschini e Iachetta.

Nel documento protocollato in Provincia, i Consiglieri firmatari dichiarano palesemente l’intendimento degli scriventi, ove aderiranno alla iniziativa i due consiglieri del gruppo del Partito Democratico (Ruggiero e De Longis), di presentare specifica mozione di sfiducia (politica) al Presidente, istituto anche espressamente previsto dall’articolo 52 del D. Lg.vo 267/2000.

A prescindere dal contrasto dottrinario sulla possibilità di applicare l’istituto della sfiducia al Presidente della Provincia, continuano i Consiglieri, l’indirizzo politico dell’Ente deve comunque essere espresso dal Consiglio, quale organo designato a determinare i fini dell’azione politica. Quindi, appare del tutto non percorribile una azione politico - amministrativa di un Presidente della Provincia che opera senza la fiducia – intesa in senso ampio, come raccordo politico-amministrativo – della maggioranza del Consiglio.

Pertanto, i Consiglieri chiedono:

1. Quali siano gli intendimenti dell’azione politico-amministrativa del Presidente della Provincia.

2. Quali azioni concrete intende mettere in campo per risolvere una condizione di stallo che sta paralizzando l’attività dell’Ente.

3. Come intenda proseguire il suo mandato in assenza di una maggioranza consiliare a sostegno del proprio indirizzo.