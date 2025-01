Legge speciale Pietrelcina: Matera propone emendamento Per "proseguire nella gestione adeguata delle attività turistico-religiose"

Prorogare gli effetti della cosiddetta legge speciale Pietrelcina rinnovando per ulteriori sette anni, di conseguenza, le annesse dotazioni finanziarie. E’ questa la sostanza di una proposta di emendamento che il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, ha presentato al decreto Milleproroghe – prossimo ad essere discusso in Senato - e che, ora, come da iter, dovrà superare lo scoglio dell’ammissibilità.

La proposta del Senatore Matera, come anticipato, prevede “al fine del mantenimento di elevati standard qualitativi per l'accoglienza dei visitatori e per la gestione dei servizi connessi”, di prorogare per ulteriori sette anni il decreto legge 32/2019, denominato “Sblocca cantieri”, che già aveva rifinanziato l’originaria legge 14 Marzo 2001, numero 80. Una soluzione che, viene esposto nel testo della proposta d’emendamento, consentirebbe al Comune in questione “di proseguire nella gestione adeguata delle attività turistico-religiose e nella promozione del territorio”. In più, Matera chiede nell’atto in questione “un incremento della dotazione economica del fondo previsto dalla suddetta legge, per l’importo di un milione di euro” attesa la straordinarietà legata all’evento del Giubileo 2025 che, come da scontate previsioni, calamiterà un numero ancora maggiore di pellegrini e visitatori. “Tale incremento – è rappresentato nell’emendamento - permetterebbe di realizzare interventi strutturali indispensabili per migliorare ulteriormente l’accoglienza e la fruibilità dei luoghi di interesse religioso e turistico”. “Spero in primo luogo – sottolinea Matera – che l’emendamento possa essere ammesso e approdare in aula. Per il resto, la genesi della mia proposta è legata all’evidente e chiaro “peso” che Pietrelcina, paese natale di San Pio, riveste nell’ambito di circuiti religiosi e di fede che hanno una portata anche extra nazionale. Giusto, ovvio e doveroso – pertanto – che la politica sostenga e promuova quella che è una eccellenza che dà lustro, insieme a tante altre belle realtà del Sannio, al territorio intero”.