Piano Mattei. Il Vice Ministro Cirielli a San Bartolomeo in Galdo Agostinelli: “Onorati di ospitare un confronto del genere

Giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 17:30, il Teatro Comunale di San Bartolomeo in Galdo sarà il palcoscenico di un importante incontro dedicato al ruolo del Mezzogiorno nell’ambito del Piano Mattei. L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni italiane ed europee, chiamati a discutere delle opportunità e delle strategie di sviluppo per il Sud Italia.

Il dibattito sarà moderato dall’On. Roberto Costanzo, già europarlamentare e primo assessore all’Agricoltura della Regione Campania. L’introduzione sarà affidata al sindaco di San Bartolomeo in Galdo, nonché consigliere provinciale, Carmine Agostinelli. A seguire, interverranno il Sen. Domenico Matera, capogruppo della Commissione Politiche Europee del Senato, il Sen. Antonio Iannone, segretario dell’Ufficio di Presidenza del Senato, e l’On. Alberico Gambino, vicepresidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo. A concludere i lavori sarà l’On. Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, rappresenta un’occasione di confronto sulle prospettive di crescita economica e infrastrutturale del Sud, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal Piano Mattei per attrarre investimenti e rilanciare il territorio. “Siamo onorati di ospitare un confronto così importante e qualitativamente alto, sia per gli argomenti sia per la platea di ospiti – dichiara il sindaco Carmine Agostinelli – perché il futuro del Mezzogiorno passa dalla capacità di intercettare risorse e progettare strategie concrete. San Bartolomeo in Galdo vuole essere parte attiva di questo processo, portando avanti le istanze del nostro territorio”.