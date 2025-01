Parco nazionale del Matese: sostegno senza riserve del Partito Democratico I democrat lanciano un appello al presidente De Luca: assuma iniziativa per conclusione iter

«Il Partito Democratico del Sannio sostiene senza riserve l'istituzione del Parco Nazionale del Matese e, in linea con quanto promosso dai senatori Michele Fina e Valeria Valente con specifica interrogazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, accoglie con favore la richiesta di trasferire la discussione conclusiva sul Parco presso la conferenza Stato-Regioni".

Così il Partito Democratico di Benevento che lancia un appello al presidente De Luca "affinché assuma l’iniziativa per una conclusione positiva e celere dell’iter, attesa da tempo dai cittadini del comprensorio.

Sono passati troppi anni senza risultati concreti e il Sannio ha perso opportunità e risorse economiche, nel mentre si sono intensificate le aggressioni speculative e le minacce al territorio matesino. Ormai è evidente che in questa vicenda taluni rappresentanti politici locali, a dispetto di un pubblico sostegno all’iniziativa, da novelle Penelopi preferiscono disfare di notte ciò che professano di giorno. A questo punto, solo un’azione diretta della Regione Campania e del Presidente De Luca può condurre in porto la nave giungendo alla istituzione del Parco Nazionale del Matese che rappresenta un’occasione unica per valorizzare le ricchezze naturali e culturali di questo territorio, promuovendo lo sviluppo sostenibile e creando nuove opportunità per le nostre comunità locali».