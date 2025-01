Ecomafie: Rubano (FI) "Forte impegno istituzionale su questi temi" " Il lavoro di questa Commissione continuerà ad essere un presidio essenziale per la legalità"

“L'importante lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, con 85 audizioni condotte sia a Palazzo San Macuto che sul territorio nazionale, testimonia il forte impegno istituzionale su questi temi cruciali. Un sincero ringraziamento va al Presidente Morrone, ai colleghi parlamentari e a tutto lo staff per la dedizione dimostrata nell'affrontare le complesse questioni della tutela ambientale e della legalità nel settore agroalimentare. La consistente attività svolta rappresenta un chiaro segnale dell'attenzione del Parlamento verso questi temi fondamentali. Proseguiremo con determinazione su questa strada, rafforzando il nostro impegno a tutela dell'ambiente e intensificando la battaglia contro le ecomafie che minacciano il nostro territorio. Il lavoro di questa Commissione continuerà ad essere un presidio essenziale per la legalità e la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale.” Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia nella Commissione Ecomafie.