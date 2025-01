Toponomastica e numerazione civica, ok nuova delibera La disposizione istituisce altre undici denominazioni stradali

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato una delibera che - nell'ambito delle attività di ricognizione sistematica e conseguente riordino della toponomastica e della numerazione civica - istituisce undici nuove denominazioni stradali.

In particolare, previa autorizzazione prefettizia, nasceranno via Capodimonte (area Viviani-confine con il Comune di Apice), via Eremita (strada senza uscita con accesso da Capodimonte), via Masseria Vecchia (strada senza uscita con accesso da Capodimonte), via Cancelleria (area di circolazione con entrata e uscita da Capodimonte), via Masseria Cancelleria (collegamento tra antica Masseria Cancelleria e via Ginestra), via Ginestra (collega via Masseria Cancelleria a via San Cumana), via Cretarossa (strada senza uscita con accesso da via dell'Esperanto), via San Cumano ( la strada che prende il nome dall’omonima contrada, con ingresso dall’intersezione tra via Patrizia Mascellaro, via Dell’Esperanto e via Museo dell’Agricoltura), via Vallone delle Cornacchie (ingresso da Capodimonte e uscita da via San Cumana), via Alda Merini (strada senza uscita con ingresso da via San Cumano), via Museo dell'Agricoltura (con ingresso dalla Statale 7 Appia e uscita su via San Cumano).

"E' un ulteriore importante passaggio nell'ambito dell'attività di riordino e riassetto toponomastico senza precedenti che l'Amministrazione sta mettendo in essere. Abbiamo trovato una situazione drammatica, alla quale abbiamo posto rimedio. Con la delibera di oggi apporremo ulteriori 528 numeri civici. Compresi questi, dall'inizio di questo lavoro siamo arrivati a ben 9mila 763: quasi diecimila famiglie ora potranno finalmente avere un fondamentale riferimento di localizzazione come il numero civico. Così la città diventa più civile", evidenziano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alla Toponomastica Molly Chiusolo.