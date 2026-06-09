De Stasio: "Sicurezza a rischio in via Vanvitelli e via Marmorale, intervenire" La nota della consigliera che chiede a Mastella di fissare un incontro con Prefetto e Questore

"Dopo aver parlato con alcuni cittadini residenti tra via Vanvitelli e via Marmorale, ho inoltrato un’interrogazione urgente al Sindaco nella quale ho chiesto di provvedere con urgenza a fissare un incontro con il Prefetto ed il Questore affinchè intervengano sulla situazione di quella zona diventata ormai insostenibile". Ha esordito così la consigliera Rosetta De Stasio che ha proseguito: "Dallo scorso anno bande di ragazzini sostano in zona, in particolare nelle ore serali e notturne, disturbando gli abitanti non solo con gli schiamazzi a voce alta, ma anche percorrendo continuamente a tutta velocità la strada (anche in senso vietato) con motorini e vespe, citofonando negli appartamenti anche dopo mezzanotte, gettando per terra i rifiuti contenuti nei cassonetti e bottiglie di vetro che si riducono in mille pezzi, rompendo i segnali stradali, e dicendo a gran voce frasi volgari ai cittadini che li invitano ad allontanarsi o ad abbassare la voce. Con l’inizio della stagione estiva e la chiusura delle scuole, la situazione si è aggravata e i residenti in zona temono anche per i vetri di balconi e finestre. Non sono più liberi di affacciarsi, di camminare per strada, di riposare, e di stare tranquilli. E’ oggettivamente una situazione non più tollerabile e, nella mia interrogazione, ho fatto anche presente che vi è la urgente necessità di allocare in zona un numero sufficiente di videocamere al fine di verificare l’identità di questa banda di scostumati. Ho invitato il Sindaco ad intervenire subito ed a riscontrare la mia richiesta, a prescindere dai tempi della seduta consiliare di “question time” dedicata alla risposta alle interrogazioni dei consiglieri. E’ indispensabile intervenire in modo efficace ed al più presto, prima che la situazioni degeneri ulteriormente, a tutela dell’interesse generale della cittadinanza, e del diritto a poter vivere tranquillamente a casa propria. Mi auguro che, anche con il mio intervento, teso a risolvere il problema e a portarlo a conoscenza di chi è competente ad adottare gli opportuniprovvedimenti, si possa raggiungere un risultato positivo per restituire agli abitanti di questa zona la pace e la tranquillità. E’ un loro diritto, e garantirlo è un nostro dovere".