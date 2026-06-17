Scuole, finanziamenti adeguamento antincendio: il plauso di Parisi Commissario provinciale della Lega di Benevento: investiamo nelle infrastrutture

"Una grande, importante attenzione da parte del Governo e della Lega per la sicurezza delle scuole nel territorio nazionale e nel Sannio".

È quanto rimarca, con profonda soddisfazione, Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega di Benevento, in merito al riconoscimento di specifici contributi erogati in esecuzione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025. Contributi che sono destinati al finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione.

"Questo importante provvedimento - commenta Parisi - testimonia in modo tangibile la straordinaria e costante attenzione che il Governo e la Lega riservano al territorio del Sannio. Garantire ambienti scolastici sicuri, moderni ed efficienti significa mettere al centro della nostra azione politica il futuro dei nostri figli e la serenità delle loro famiglie, oltre che di tutto il personale docente e scolastico.

Continuiamo ad investire con determinazione nelle infrastrutture e nei servizi dell'istruzione per assicurare alle generazioni di domani un servizio sempre più adeguato, moderno ed eccellente. La sicurezza non è un costo, ma un investimento fondamentale sulla crescita e sulla tutela della nostra comunità".

Gli Enti locali della provincia di Benevento beneficiari delle risorse stanziate per la messa in sicurezza sono lo stesso

Ente provinciale, i Comuni di Benevento, Pesco Sannita, San Lorenzo Maggiore, Montesarchio, Sant'Agata de' Goti, Ceppaloni, Sant'Angelo a Cupolo, Amorosi, Pontelandolfo.

"Voglio ringraziare il Ministero dell'Istruzione e del Merito - chiude Parisi - per la prontezza e la concretezza delle risorse stanziate. La Lega continuerà a vigilare e a lavorare alacremente affinché nessuna opportunità di sviluppo e di tutela venga persa per il nostro splendido territorio provinciale".

