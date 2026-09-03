Incendio Airola. Sinistra Italiana Campania presenta interrogazione parlamentare "Chiarezza su controlli, rischi ambientali e tutela della salute"

Sinistra Italiana Campania annuncia la presentazione, attraverso il deputato Franco Mari, di un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro della Salute sul grave incendio che ha interessato il sito Eco Energy di Airola e sulle possibili conseguenze per l’intera Valle Caudina.

«Quanto accaduto non può essere archiviato come un semplice incidente - scrivono da Sinistra Italiana Campania -. È necessario conoscere fino in fondo le cause del rogo, verificare le condizioni del sito prima dell’incendio e soprattutto capire quali controlli e misure di vigilanza e messa in sicurezza fossero stati predisposti, anche alla luce delle vicende che avevano già interessato l’impianto».

Con l’interrogazione Sinistra Italiana chiederà al Governo di garantire un monitoraggio ambientale e sanitario straordinario dell’area, la pubblicazione tempestiva dei risultati delle analisi su aria, acqua e suolo e, qualora emergessero contaminazioni, le risorse necessarie per la messa in sicurezza e la bonifica.

«Sosteniamo inoltre l’iniziativa annunciata dai Comuni di San Martino Valle Caudina, Montesarchio, Pannarano e Roccabascerana di rivolgersi alla Procura della Repubblica. Le comunità della Valle Caudina hanno diritto alla verità e, soprattutto, hanno diritto a sapere se esistono rischi per la propria salute.

Su ambiente e salute pubblica non possono esserci zone d’ombra. Il Governo intervenga e dia risposte chiare».