Benevento 5 sconfitto dalla Roma. Scarpitti: "Fatto un piccolo passo indietro" I sanniti hanno perso col punteggio di 2-1 in casa dei capitolini

Il GG Team Wear Benevento 5 cade al PalaCesaroni: la squadra di mister Scarpitti perde 2-1 contro la Roma 1927 e incassa la terza sconfitta consecutiva. Non basta il gol di Rafinha nella ripresa per completare la rimonta e strappare il pareggio nel finale.

SOTTO DI UNO - Fausto Scarpitti deve rinunciare nuovamente a Barichello, che torna ai box, oltre al lungodegente De Crescenzo, e opta per il quintetto formato da Montefalcone, Rafinha, Pires, Lamas e Caruso. Fabrizio Reali, tecnico della Roma, deve fare a meno di Calderolli e schiera il rientrante Sarmiento, con Sacon, De Matos, Pina e Fortino a completare il quartetto di movimento. È il Benevento a provarci in avvio con un tiro centrale e debole di Lamas (2'). Due minuti e mezzo più tardi è Gui a rendersi pericoloso: l'ex Feldi recupera palla, ma calcia sul fondo da buona posizione. La Roma risponde con due conclusioni, prima di De Matos e poi di Seferi, ma in entrambe le circostanze Montefalcone si fa trovare pronto. La prima grande occasione della gara è per il Benevento, a otto minuti dal termine della prima frazione, quando Sarmiento devia in angolo un tiro potente e preciso di Gui. Poco dopo ci prova Rafinha su punizione, con il pallone che sfiora il palo. Al tramonto del quindicesimo minuto si spezza l'equilibrio: Sacon verticalizza per Pietrasanta, che riesce ad anticipare Rosato e Montefalcone, insaccando il pallone a fil di palo per l'1-0 della Roma. Il Benevento prova a reagire e reclama un tiro libero per un contatto a centrocampo tra De Matos e Pires, con la Roma che aveva esaurito il bonus dei cinque falli. Per gli arbitri, però, è tutto regolare. Nel finale ci provano prima Fortino, con una conclusione alta, e poi Lamas, ma si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

NON BASTA RAFINHA - Il Benevento 5 parte subito all'attacco nella ripresa: Rafinha calcia, ma De Matos salva. Poco dopo è Pina a provarci, con il pallone che termina di poco a lato. Al 7' della ripresa, un'occasione per parte: prima Fortino impegna Montefalcone, poi parte il contropiede di Rosato, murato da Sarmiento. A otto minuti dal termine, la Roma 1927 trova il raddoppio: De Matos calcia, la conclusione viene deviata da Fortino e il pallone si insacca alle spalle di Montefalcone per il 2-0. Scarpitti si gioca il tutto per tutto inserendo Pires come portiere di movimento. La mossa dà i suoi frutti: a quattro minuti e mezzo dalla sirena, Rafinha, servito da Caruso, accorcia le distanze e riapre la partita. Gli ospiti ci credono e sfiorano il pareggio a due minuti dal termine. Volonnino si accentra e serve Pires, ancora nel ruolo di portiere di movimento. L'ex Capurso cerca Caruso sul secondo palo, ma Cainan De Matos compie un salvataggio miracoloso, evitando il 2-2 praticamente sulla linea. Nel finale è arrembaggio Benevento: ci provano prima Rafinha e poi Volonnino, senza però trovare la porta. L'ultimo sussulto del match è firmato da Gui, ma Sarmiento respinge e, subito dopo, suona la sirena. Al PalaCesaroni finisce 2-1 per la Roma 1927. Per il Benevento 5 arriva così la terza sconfitta

POST-GARA - "È la terza sconfitta consecutiva, ma forse oggi abbiamo fatto un piccolo passo indietro rispetto alle due precedenti prestazioni, che erano state più convincenti - le parole di mister Fausto Scarpitti.- Venivamo, così come la Roma, da un ciclo di partite impegnativo e ho visto due squadre stanche. Nel primo tempo i giallorossi ci hanno messo in grossa difficoltà, trovando il gol e indirizzando la gara come volevano. Nella ripresa, però, ho visto giocare il Benevento e credo che, senza il gol fortunoso subito, avremmo probabilmente pareggiato. Questa squadra sta facendo tantissimo. Siamo una neopromossa, abbiamo sei punti e perdere in casa della Roma, a Genzano, ci può stare. Mi tengo la soddisfazione di un'altra partita giocata a ottimo livello dalla squadra. È chiaro che alcune gare, come quella contro il Napoli in casa, con il pubblico a favore, possono offrire motivazioni diverse. Oggi avevamo tanta voglia di fare bene, ma bisogna considerare anche il valore dell'avversario. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di avere un'identità precisa: anche dopo una prima frazione opaca, abbiamo creato le occasioni per segnare e raggiungere il pareggio. È un gruppo che lavora bene e che mi sta facendo un'ottima impressione. Sono soddisfatto anche di come abbiamo gestito il portiere di movimento, come già accaduto contro l'L84. Ci sono tutti gli elementi per guardare al futuro con fiducia".

Il tabellino

Roma 1927-GG Team Wear Benevento 5 2-1 (1-0 p.t.)

Roma 1927: Sarmiento, Sacon, De Matos, Pina, Fortino, Fionchetti, Seferi, Ceccarelli, Marcelo, Borolo, Cutruneo, Pietrasanta. All. Reali.

GG Team Wear Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Pires, Lamas, Caruso, Deidda, Gui, Rosato, Carpentieri, Volonnino, Sosa, Ciullo. All. Scarpitti.

Marcatori: 14'30'' Pietrasanta (R), 31'51'' Fortino (R), 35'30 Rafinha (B).

Arbitri: Ugo Ciccarelli (Napoli), Davide Copat (Pordenone). Crono: Angelo Bottini (Roma 1)

Ammoniti: Cutruneo, Pina (R). Volonnino, Pires (B).

Note: falli primo tempo 5-1, falli secondo tempo 2-5.