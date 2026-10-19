Benevento, Marco Guida presenta il Corso Arbitri di Calcio AIA Appuntamento fissato al prossimo 20 ottobre

Martedì 20 ottobre 2026, presso l'Auditorium della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, si terrà l'incontro di presentazione del Corso Arbitri di Calcio della sezione AIA di Benevento, un'opportunità unica per tutti gli appassionati di avvicinarsi al mondo del calcio e dell'arbitraggio. L'evento avrà inizio alle ore 17:30 e sarà aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. In occasione dello stesso, avremo la presenza di un ospite d'eccezione: Marco Guida, arbitro di fama nazionale e internazionale, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata. La carriera di Marco Guida continua a essere costellata di grandi successi e direzioni di altissimo livello: arbitro di Serie A dal 2010 con un bagaglio di oltre 200 gare, vanta una consolidata esperienza nei campionati europei e nelle competizioni internazionali, tra cui UEFA Champions League, UEFA Europa League ed EURO 2024. Fresco della direzione di importanti sfide come Galatasaray-Barcellona in Champions League e del match di Serie A Udinese-Lecce, la sua esperienza e professionalità lo rendono un modello da seguire per i giovani aspiranti arbitri. Durante l'incontro, Marco Guida condividerà la sua esperienza e offrirà preziosi consigli su come affrontare il percorso per diventare arbitri. Visto il grande entusiasmo e i numerosi iscritti già registrati a questo corso arbitri, sarà un'occasione imperdibile per conoscere più da vicino il mondo dell'arbitraggio e comprendere le sfide e le opportunità che questo ruolo offre. L'evento è aperto a tutti, dai giovani interessati a intraprendere questa carriera a chiunque voglia approfondire la propria conoscenza del calcio e del ruolo degli arbitri. Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di formazione e confronto!