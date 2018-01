Miwa Benevento, grande dimostrazione di forza a Marigliano Settimo successo consecutivo per gli uomini di Annecchiarico che guidano la classifica con Salerno

La Miwa Energia Cestistica Benevento vince a Marigliano, mantiene la vetta in coabitazione con la Pallacanestro Salerno e colleziona il settimo successo consecutivo. Prestazione da applausi quella messa in scena dai sanniti che hanno dominato il match dal primo all'ultimo minuto chiudendo sul 65-71, con un margine di vantaggio rassicurante. Da elogiare soprattutto la prestazione difensiva del collettivo e quella sotto canestro di elementi come Iarriccio e Cavallaro che con talento ed esperienza hanno contribuito in maniera determinante al trionfo su un campo difficile e contro un avversario di categoria.

Coach Bruno Annecchiarico si era detto ottimista alla vigilia della palla a due e ci aveva visto bene:



"Sono contento, non posso nasconderlo. Abbiamo giocato bene, facendo esattamente la partita che avrei voluto vedere e che avevo in mente, per questa ragione mi sento di ringraziare di cuore i ragazzi per la settimana intensa a cui li ho sottoposti. Non era facile contro un avversario veloce e tecnico, ma grazie alla massima concentrazione e a una foga agonistica invidiabile siamo riusciti a mantenere il Marigliano sotto la soglia dei 70 punti messi a referto, un evento più unico che raro per loro. Cresce la mentalità e crescono anche le ambizioni dei ragazzi, siamo sulla strada giusta".

Domenica 28 gennaio alle ore 18.30 un'altra trasferta sul campo del Roccarainola per l'inizio del girone di ritorno. I prossimi avversari questo fine settimana hanno perso contro Cava de' Tirreni, si trovano in undicesima posizione e hanno bisogno di punti per tenere acceso il sogno play off.



Promobasket Marigliano - MIWA Energia Benevento 65-71 ( 12-20, 28-36, 46-54)

Miwa Energia Cestistica Benevento:

Iarriccio 20, D'Aronzo 2, Cavuoto ne, Marino 10, Liparulo ne, Cavalluzzo 11, De Martino 6, Romano 6, Cavallaro 16, Spagnuolo ne. Coach: Bruno Annecchiarico.



La classifica al termine del girone di andata:

Pallacanestro Salerno 28

Miwa Energia Benevento 28

Ca e Bi Saviano 24

Cava de' Tirreni Basketball 22

Promobasket Marigliano 20

Svapoweb Caudium 20

Pol. Virtus 04 Curti 18

Pol. Basket Parete 16

Cestistica Ischia 12

Hippo Basket Salerno 12

Basket Roccarainola 10

Sporting Club Ercolano 8

Virtus Basket Scafati 8

CS Secondigliano 6

Pol. CAB Solofra 4

Basilicata Sport Potenza 4