Benevento, stamattina rifinitura a Pietradefusi Studiati gli ultimi dettagli in vista del derby di stasera. Auteri: Serve l'atteggiamento giusto

(frasan) Gaetano Auteri si è dichiarato soddisfatto della settimana di lavoro dei suoi, ma ieri in conferenza ha sottolineato: “Ancora domani ci saranno gli ultimi dettagli”. Eh già, stamattina la squadra, dal “buen ritiro” di Venticano si è portato nella vicinissima Pietradefusi, dove c'è un bell'impianto in sintetico, per mettere a punto gli ultimi dettagli in previsione della partita di stasera al Partenio Lombardi.

Il tecnico di Floridia non ha concesso indicazioni, ha studiato la partita a fondo e sa che per battere l'Avellino servirà una grande prestazione: “Quella di Pazienza è una squadra solida, consistente e anche un po' camaleontica. Non è squadra che impone sempre il suo gioco, noi li andiamo a sfidare in casa loro”. Nessuna anticipazione sull'undici iniziale, neanche per quel che riguarda il suo marchio di fabbrica, il 3-4-3: “Ho la fortuna di avere giocatori duttili, capaci di interpretare tanti momenti della partita”.

E' sull'atteggiamento che però don Tano non transige: “Stiamo bene e per mentalità non ci accontentiamo, andremo lì con l'atteggiamento giusto”. E giù una serie infinita di aggettivi che devono essere il “mantra” dei giocatori giallorossi: “Umile, determinato, giudizioso, equilibrato, intraprendente, propositivo. In poche parole “l'atteggiamento giusto”, quello che bisogna mettere nella partita”.

Chiedere di giocare per i tifosi è addirittura superfluo: “Accontentare i tifosi è un piacere in più. Ce l'abbiamo anche noi questo piacere dentro di noi, all'interno della nostra intimità e delle nostre motivazioni”.

La partita determinerà le posizioni della classifica. Su questo non ci sono dubbi. E alle spalle di Benevento e Avellino si scorge la sagoma pericolosa della Casertana, giunta a sole due lunghezze dalla coppia delle cugine in campo stasera. Un altro pericolo da esorcizzare, avversari da tenere lontani per non inficiare la posizione di classifica attuale, che regala un bel po' di vantaggi nella terribile post season.