Al Partenio la foto di Anna Frank con la maglia del Benevento Una iniziativa incommentabile, ma che non può passare sotto silenzio

La foto di Anna Frank con la maglia della Roma affissa un po' dappertutto nella Curva Sud dell'Olimpico (quella dei romanisti) fece il giro del mondo qualcje anno fa: era l'ottobre del 2017. La notizia trovò spazio su tutti i giornali del globo terracqueo, da quelli statunitensi a quelli belgi, olandesi, francesi, sudafricani, tedeschi, spagnoli, inglesi. La fotina diventò virale in poche ore, ma quello che voleva essere un insulto da parte di alcuni tifosi biancazzurri si trasformò in un motivo d'orgoglio per chi non vive di antisemitismo e per chi ha sempre ricordato il sacrificio della giovane ragazza ebrea di origine tedesca, vittima dell'Olacausto e autrice del diario (scritto nella sua casa di Amsterdam), che racconta gli orrori della persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti.

La stessa foto sembra sia capitata nelle mani di qualche imbecille ad Avellino (la foto gira insistentemente su Internet), che ha ben pensato di metterle una maglietta giallorossa addosso e di scrivere “Sannita giudeo”. Una cosa decisamente incommentabile e che non meriterebbe neanche di essere veicolata dagli organi di informazione. Ma se anche solo una testimonianza può servire a spegnere qualsiasi anelito di antisemitismo, allora ne parliamo anche noi. Col disprezzo che merita una trovata del genere.