Da Calvi parole d'affetto: "Grazie al Presidente Vigorito" L'Asd del patron Fedele è tra le 14 società invitate a far parte del progetto "conosciamo Benevento"

L'Asd Calvi è stata la prima società tra quelle invitate a partecipare all'iniziativa “Conosciamo Benevento” a inviare i suoi ringraziamenti alla società giallorossa. Il presidente Fedele, annunciando che proprio stamattina il direttore sportivo Francesco Ciampi è stato informato dall'ufficio stampa giallorosso dell'inserimento del Calvi tra le 14 società scelte per far parte del progetto, ha voluto inviare subito una nota al Benevento Calcio: “Ringrazio di cuore il presidente Vigorito e l’intera società - dichiara il presidente Fedele-, essere coinvolti in iniziative così importanti e meritevoli, che uniscono sport e sociale, per noi è un vero onore. Inoltre, è una dimostrazione di come l’impegno, la dedizione e l’amore che riversiamo quotidianamente nel nostro progetto viene riconosciuto e che stiamo costruendo, nonostante le oggettive difficoltà logistiche, qualcosa di importante. Forza Calvi”. Ovvio che la società giallorossa abbia già ricevuto riscontri entusiastici anche da parte delle altre società invitate.