Under 17, che beffa per il Benevento: la Fiorentina vince in pieno recupero La Strega torna a casa a mani vuote nonostante l'ottima prestazione

Fiorentina-Benevento 1-0

Fiorentina: Orlando, Paris (11'st Corsini), Lovari (35'st Savino), Ajighevi (20'st Petrini), Organi, Febbraro, Innocenti (35'st Bargellini), Castagnoli, Barzagli, Pera (11'st Gobbo), Sharha (20'st Santomauro). A disp.: Licznerski, Hussey, Seneci. All.: Cristiani

Benevento: Porcelli, Cimmino, Ferretti (35'st Cuomo), Calabria (35'st Bah), Comotti, Greco, Beyai (27'st Aprovitola), Porta, Filiberti (22'st Martello), Sorbo, Lo Russo (27'st Silvestri). A disp.: Esposito, Ferraro, Palumbo, Mandato. All.: Schiavi

Arbitro: Lachi di Siena. Assistenti: Bagnolesi di Valdarno e Longobardi di Arezzo

Marcatore: 48'st Organi

Che beffa per l'under 17 del Benevento. I giallorossi di Schiavi si sono recati al Viola Park per sfidare la Fiorentina a viso aperto, con l'intento di riscattarsi dopo la sconfitta rimediata in casa del Lecce. La Strega ha dato vita a una prestazione più che positiva, contro un'avversaria di spessore che è tra le candidate a contendersi la vittoria dello scudetto. Il Benevento ha sfiorato in diverse occasioni il vantaggio, ma ha dovuto fare i conti con gli ottimi interventi del portiere Orlando, ma anche con il palo che è stato colpito da Porta. La beffa atroce è arrivata nel finale, pochi istanti prima del triplice fischio, quando Organi ha messo a segno la rete che ha regalato la vittoria alla Fiorentina. Per il Benevento è una sconfitta che brucia e non poco, ma che fornisce ulteriori indicazioni positive alla squadra di Schiavi che lasciano ben sperare. Nella prossima giornata, i giallorossi ospiteranno il Frosinone all'Avellola.