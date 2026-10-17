Under 17, il Benevento a caccia della vittoria contro il Frosinone

Impegno casalingo per la formazione under 17 del Benevento. Dopo l'ottima prova messa in mostra contro la Fiorentina, i giallorossi puntano a interrompere il digiuno di vittorie. Sul sintetico dell'Avellola si presenteranno i pari età del Frosinone, con fischio d'inizio fissato alle ore 14:30. La squadra guidata da Schiavi ha grande voglia di riscatto, con l'obiettivo di conquistare il secondo successo in campionato.
Under 17, il programma della sesta giornata
Arezzo-Ascoli
Avellino-Catanzaro
Benevento-Frosinone
Empoli-Fiorentina
Lazio-Palermo
Lecce-Napoli
Roma-Juve Stabia
Under 17, la classifica
Roma 15
Fiorentina 13
Empoli 12
Lazio 10
Lecce 9
Napoli 8
Catanzaro 7
Avellino 6
Palermo 6
Frosinone 4
Benevento 3
Ascoli 3
Arezzo 2
Juve Stabia 1
Under 17, i convocati di Schiavi
Portieri: Festa, Porcelli.
Difensori: Ferraro, Cimmino, Aprovitola, Lo Russo, Comotti, Greco, Cuomo, Ferretti.
Centrocampisti: Filiberti, Palumbo, Martello, Calabria, Fierro.
Attaccanti: Beyai, Bah, Schettino, Sorbo, Silvestri.