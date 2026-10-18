Under 17, Frosinone ko all'Avellola: esulta il Benevento. GLI HIGHLIGHTS La truppa di Schiavi è tornata al successo contro i pari età gialloblù

Benevento-Frosinone 4-2

Benevento: Porcelli, Lo Russo, Ferretti (32’st Cuomo), Martello, Comotti, Greco, Filiberti, Calabria (32’st Ferraro), Schettino (43’st Bah), Sorbo, Beyai (22’st Cimmino). A disp.: Festa, Aprovitola, Palumbo, Fierro, Silvestri. All.: Schiavi

Frosinone: Spirito V., Pacifico (1’st Balan), Coroneo (37’st Midolo), Germani, Cuello, Frangella, Mcafferty (20’st Di Vilio), Spirito A. (1’st Perna), Funari (20’st D’Antonio), Massarut (29’st Pianigiani), Cretara (20’st Verduchi). A disp.: Amato, Cesandri. All.: Pica

Arbitro: Di Muro di Salerno. Assistenti: Cammarota di Nola e Gaeta di Nocera Inferiore

Marcatori: 12’pt Ferretti, 18’pt Beyai, 38’pt Schettino, 47’pt Coroneo, 27’st Massarut, 44’st Sorbo

L’under 17 del Benevento si riscatta e torna alla vittoria all’Avellola, al termine del match giocato contro il Frosinone. Il primo tempo è ricco di emozioni. Dopo pochi minuti, Schettino da buona posizione calcia alto. Al 12’ esplode la gioia del Benevento con una micidiale punizione di Ferretti che non lascia scampo a Spirito per il gol dell’1-0. Il Benevento va vicinissimo al raddoppio con Beyai, ma la palla colpisce il palo. Poi ci prova Sorbo, ma Spirito risponde presente. A raddoppiare per il Benevento è proprio Beyai che sul filo del fuorigioco mette a segno il gol del 2-0. Lo stesso Beyai vieta la gioia del gol a Calabria, deviando in maniera sfortunata la conclusione a botta sicura del centrocampista giallorosso, che sfiora il tris. Il Frosinone abbozza una reazione e si fa vedere con Germani, ma la palla va di poco fuori. Il Benevento va ancora una vola in rete al 38’ con Schettino che trafigge per la terza volta l’estremo difensore avversario. Nel finale di primo tempo, il Frosinone tiene viva la partita con la marcatura di Coroneo. Nella ripresa, il Frosinone cerca in tutti i modi di riaprire la partita e ci riesce al 27’ con la marcatura di Massarut che sigla il 3-2. I ciociari sfiorano anche il pareggio con Di Vilio, ma la conclusione sfiora la traversa. Il Benevento chiude i conti al 44’ con Sorbo che sigla il definitivo 4-2 su assist di Bah, regalando la seconda gioia stagionale al Benevento che nella prossima giornata affronterà l’Ascoli in trasferta.