"Con Ascierto lavoriamo ad un vaccino su sequenza genetica" L'annuncio del Governatore De Luca

«Si sta lavorando alla produzione di un vaccino sotto la direzione di Ascierto d'intesa con lo Spallanzani ed un altro ospedale di Milano. Capofila è Ascierto». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Paolo Ascierto è Direttore dell'Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - fondazione Giovanni Pascale di Napoli. «Il vaccino interviene sulla sequenza genetica del cittadino - ha aggiunto - è una ricerca di avanguardia che speriamo possa produrre risultati in tempi rapidi».

Il noto oncologo del nosocomio napoletano si è distinto, nel corso della pandemia, soprattutto per le sue intuizioni sulle potenzialità del Tocilizumab. Adesso, come preannunciato da De Luca, a capo della messa in distribuzione di un vaccino anti-covid potrebbe esserci proprio Ascierto.