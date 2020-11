Covid: contagi in aumento, 47 i nuovi decessi in Campania 2.815 i positivi

In salita la curva dei contagi in Campania, ma in aumento il numero di tamponi.

Positivi del giorno: 2.815

di cui:

Asintomatici: 2.391

Sintomatici: 424

Tamponi del giorno: 23.130



Totale positivi: 143.010

Totale tamponi: 1.484.741



Deceduti: 47 (*)

Totale deceduti: 1.434



Guariti: 3.471

Totale guariti: 39.428



* Deceduti tra il 7 e il 24 novembre



Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 192

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.282



* Posti letto Covid e Offerta privata