Scuola, Soresa attiva nuove funzioni per "Sinfonia" Funzionalità dedicate alle segreterie, ai dirigenti scolastici e ai medici di medicina genele

Al fine di dare seguito all'ordinanza numero 3 del 2021 della Regione Campania, "Disposizioni su ripresa attivita' in presenza nelle scuole", che prevede l'attivazione di uno screening sul personale docente e non docente della scuola, Soresa SpA ha implementato sulla piattaforma regionale Sinfonia nuove funzionalita' dedicate alle segreterie, ai dirigenti scolastici e ai medici di medicina generale per permettere il conferimento ordinato dei dati relativi allo screening. Le segreterie scolastiche campane possono registrare il personale docente e non docente aderente alla campagna di screening per il proprio istituto attraverso la piattaforma raggiungibile al link https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it. I medici di medicina generale, invece, potranno registrare i tamponi antigenici effettuati per la campagna di screening sulla sezione della piattaforma Sinfonia raggiungibile al link https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/login-medici. Inoltre, Soresa SpA fa sapere che le scuole e i medici di medicina generale, possono accedere al numero verde 800-036-700 (numero 5 del risponditore automatico) per richiedere assistenza nell'utilizzo delle piattaforme informatiche.

(ITALPRESS).