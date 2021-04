De Luca: "Oggi condizioni per uscita dal calvario" In Campania è anomalo il dato dei sintomatici

COVID - Partire da questa Pasqua con uno stato d'animo diverso: pensare alla nostra vita tra un mese o due, cominciare il cammino per uscire da questo calvario. Non bisogna commettere errori, ci sono tutte le condizioni di buttarci tutto alle spalle. I contagi sono tanti, ma due dati sono incoraggianti: il primo quello che riguarda le terepie intensive, occupati 160 posti letto a conferma del fatto che c'è un lavoro di contenimento e di controllo. Il secondo dato è quello dei decessi, siamo a 5.400, sei volte in meno della Lombardia e di altre regioni. Dal punto di vista dei dati essenziali, c'è una buona tenuta. Questo ci ha consentito di non chiudere i reparti ordinari negli ospedali.

I dati quotidiani ci indicano che oscilliamo intorno ai 2.000 contagiati al giorno, ma qual è il dato che preoccupa? Quello dei sintomatici, alcuni hanno sintomi lievi. Stiamo cercando di capire il perché di questo dato anomalo. Gli esperti dicono che c'è la variante inglese che aggredisce i più i giovani, per il resto il nostro programma della campagna vaccinale sta andando avanti.

VACCINI - La campagna sta continuando senza anomalie, senza che qualcuno scavalchi le fasce indicate. Il personale sanitario è stato vaccinato tutto, risultato eccellente per gli ultra 80enni, almeno l'80% ha ricevuto la prima dose. Avviato il lavoro sui pazienti fragili. Il 90% del mondo della scuola è stato vaccinato. Visto che il governo ha deciso di riaprire le scuole, in Campania lo faremo in sicurezza. Quando avremo un vaccino sicuro anche per i ragazzi sopra i 16 anni, staremo ancora più tranquilli.

Ad oggi la regione Campania ha 235mila vaccini in meno al Lazio, 10mila in meno rispetto all'Emilia Romagna: il nuovo commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, ha sollecitato per il criterio un vaccino per ogni cittadino. Chiediamo al generale un'operazione di trasparenza e fare luce sui dati. La Campania ha il 9,6% della popolazione in Italia, quindi dovremmo avere tali dosi di vaccino.

Disponibilità in Campania di 5mila odontoiatri, medici di famiglia, 1.800 giovani medici specializzandi e 1.800 medici di base: 13mila medici in più per vaccinare. Eccezionale. Le agenzie del farmaco devono essere celeri per approvare lo Sputnik. Attualmente stiamo vaccinando le persone con una formula per il virus di un anno fa, ma non è detto che sia efficace anche per le varianti. Bisogna completare l'immunizzazione di massa in estate, massimo in autunno.

I tempi di vaccinazione sono essenziali: prego l'Aifa di fare le valutazioni in tempi brevi.

In Campania stiamo valutando che per ogni punto vaccinale di somministare almeno 500 dosi al giorno. Ciò significa che siamo in grado di vaccinare 70mila persone al giorno, ora che abbiamo la disponibilità dei medici, dobbiamo farlo. 2milioni di vaccinati al mese, questo significa.

Abbiamo deciso di procedere in questo modo: completare gli ultra 80enni, i cittadini fragili, il mondo della scuola e per fasce gli ultra 70enni. Cominciare a fare i vaccini anche alle categorie economiche. Stiamo cercando di dare priorità al settore del turismo. Capri, Ischia e Procida: non solo perché ci sono i numeri limitati, ma completando queste isole possiamo aprire al turismo e non farci scavalcare dalla Grecia, che così si stanno muovendo. Ci stiamo organizzando anche con gli albergatori della Costiera Sorrentina, Amalfitana ecc... Per far ripartire l'economia in Campania.